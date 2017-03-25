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Самая массовая акция в истории человечества: Беларусь присоединится к «Часу Земли»

25.03.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Беларусь сегодня  присоединится к акции «Час Земли». Ежегодно,

в последнюю субботу марта, многие люди во всем мире на час выключают свет,

чтобы обратить внимание каждого живущего на необходимость бережного отношения к планете.

Эта  акция уже признана самой массовой в истории человечества.

Она коснулась более миллиарда жителей на Земле.

Вот уже не первый год ее активным участником является и Беларусь. И сегодня вечером, с половины девятого до двадцати одного тридцати погаснут огни на Национальной библиотеке, подсветка зданий торговых центров, университетов и кафе, памятников архитектуры.

В этом году акция пройдет под девизом  «Меняй себя, а не планету», а ее темой станет ответственное отношение человека к природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая массовая акция в истории человечества: Беларусь присоединится к «Часу Земли»

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