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Самая народная торговая сеть страны: Белкоопсоюз отмечает вековой юбилей

22.06.2017 - 22:45

Новости Беларуси. Поздравления коллективу направил Президент Беларуси. 100 лет этот крупнейший госритейлер обеспечивает продовольственную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А также создает огромное количество рабочих мест, в том числе в регионах. 

Большая часть ассортимента магазинов, в том числе и на колесах, собственного производства. Соления, консервы, замороженные овощи и даже пророщенная пшеница — это лишь малая часть того, чем сегодня привлекает покупателя старейшая торговая организация.

Почти 10 тысяч торговых объектов по всей стране. Все в шаговой доступности.

Сегодня в потребкооперации работает 70 тысяч человек,

которые занимаются пусть не производством сельхозпродукции, ее заготовкой и реализацией.

Валерий Иванов, председатель правления Республиканского союза потребительских обществ:
Основная задача потребкооперации – это закупки излишек сельхозпродукции у населения, хозяйств. За прошлый год мы купили у населения продукции на 2 триллиона 200 миллиардов рублей, которые были. Это значительный вклад в объемы заготовок. Эта цифра ровна месячной заработной плате всего сельского населения, включая общественное производство.

Автолавки, супермаркеты и даже магазины меха. Кстати, эту пушнину сегодня выбирают в десятках стран мира. Китай, Россия, Италия Греция. Даже кутюрье Зайцев предпочитает белорусское.

Городского человека не удивишь разнообразием магазинов и товаров. Но Белкоопсоюз делает ставку и на сельских жителей. Это, можно сказать, самая народная торговая сеть страны.   

А вот жители этого агрогородка в Гродненской области точно знают, где купить всё к обеду. Люцина Клицевич – мама пятерых детей. Ежедневный поход в магазин – для неё обычное дело. Среди товаров ориентируется без труда.

Здесь надо набрать ароматной земляники детям, а здесь захватить свежее молоко.    

Люцина Клицевич, житель агрогородок Путришки:
Не всегда хочется ехать в город, стоять в очередях, а тут прибежишь – девочки очень быстро рассчитывают.

Магазин Белкоопсоюза один на весь агрогородок Путришки и, можно сказать, центр общения. Сходить за покупками, встретиться с соседями. Да и сами продавцы каждого покупателя знают в лицо, и даже выучили, у кого какие предпочтения. Товары за деньги, советы – бесплатно.

Купить товары для будней или праздников – не смотря на небольшие размеры магазина, здесь есть, пожалуй, всё для жизни.

Особенно берут молодой картофель и зелень, пока своё на огороде не созрело.

Валентина Воробьёва, житель агрогородка Путришки:
Мы этим магазином пользуемся, можно сказать, повседневно. Так как мы здесь проживаем, мы здесь работаем. Бежишь на обед и уже думаешь в мыслях, что приготовить, забежал, что глазу понравилось – колбаски, мяско.

Лена Шпивель, заведующий магазином «Продукты» агрогородка Путришки:
Завозят молочную продукцию каждый день, хлебобулочные каждый день, колбаса тоже у нас практически каждый день – вот даже сегодня получили свежая колбаса,  всё у нас есть в нашем магазине.   

Потребкооперация – это слаженный механизм, который выдержал проверку временем. Это не только возможность честной торговли,

но и создание новых рабочих мест в регионах.

Самая народная торговая сеть страны: Белкоопсоюз отмечает вековой юбилей

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