новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Самая необычная елка в стране: дерево в музее ВОВ украсили 90 миниатюр

23.12.2016 - 23:08

Новости Беларуси. Елочные игрушки в виде военных звезд, танков, патронов, солдат и прочих уменьшенных копий экспонатов музея истории Великой Отечественной войны.

90 миниатюр от авторов со всей страны 24 декабря украсили главный новогодний атрибут сокровищницы.

В конкурсе на лучшее убранство для елки музея Великой Отечественной войны приняли участие дети и их родители со всей Беларуси.

Главное условие – креативность и ручное исполнение.

Таким образом, музейная елка получилась одной из самых необычных в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чернецова, заведующий отделом выставок Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Мы очень обрадовались, что у нас такая активная аудитория оказалась. Работ оказалось больше 100. Все игрушки и работы, которые прислали к нам на конкурс, останутся у нас в музее. Наверное, в следующем году сделаем выставку таких работ.

Участники конкурса:
Я сдавал две игрушки. С одной помогала бабушка, а другую сам делал.

Меня зовут Федя. Я сам сделал такого ангелочка. Я его делал почти целый день.

Самая необычная елка в стране: дерево в музее ВОВ украсили 90 миниатюр

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: по Витебску прошли с парадом 2000 новогодних персонажей
Видеофакт: по Витебску прошли с парадом 2000 новогодних персонажей
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Пусть в новом году сбудутся самые заветные мечты: поздравление Президента на Главной елке
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске пройдет от площади Независимости до Свободы 24 декабря
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске пройдет от площади Независимости до Свободы 24 декабря
Парус надежды и исполняющий желания шар: необычные городские новогодние украшения
Парус надежды и исполняющий желания шар: необычные городские новогодние украшения
Парады Дедов Морозов: как в Мяделе проверяли качество волшебников
Парады Дедов Морозов: как в Мяделе проверяли качество волшебников
На Главной ёлке страны дети подарили Президенту главный символ Нового года и сундук с 12 месяцами
На Главной ёлке страны дети подарили Президенту главный символ Нового года и сундук с 12 месяцами
Резиденция сказочных героев и Деда Мороза открылась на базе отдыха «Привал»
Где купить елку: в Минске открылось 200 зеленых базаров
Где купить елку: в Минске открылось 200 зеленых базаров
Все новости по теме Новый год
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru