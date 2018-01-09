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Самим вникнуть в негативные явления. Театрализованные перформансы проводят ученики столичных школ в поддержку ЗОЖ

09.01.2018 - 21:27

Новости Беларуси. В новом году в минских школах проходят театрализованные перформансы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В интерактивной форме здесь рассказывают о здоровом образе жизни. В качестве актеров – сами ученики.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Сегодня наша главная задача – в такой творческой форме пригласить молодежь не просто поучаствовать, посмотреть, но и самим вникнуть непосредственно каждому из них в негативные явления.

Мы пройдем свой конкурс и потом подведем в городе общий итог, где наградим лучших наших театралов, которые покажут негативную роль наркотиков в обществе.

Лучшую молодежную постановку выберут совсем скоро. В планах организаторов также мероприятия, посвященные профилактике наркомании. Не обойдут вниманием по этому поводу и соцсети. 

Самим вникнуть в негативные явления. Театрализованные перформансы проводят ученики столичных школ в поддержку ЗОЖ

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