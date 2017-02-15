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Самое главное – это живое общение: 16 февраля Наталья Кочанова проведет прием на тему Декрета №3

15.02.2017 - 17:16

Новости Беларуси. Все нюансы декрета о социальном иждивенчестве и его применение на практике разъяснят специалисты Администрации Президента. В ближайшее время пройдут выездные приемы граждан в районных и городских исполкомах, поскольку количество подобных обращений возросло.

Так, по итогам января среди всех писем, пришедших в управление по работе с обращениями граждан, эта тема заняла шестое место.

Запись на мобильные приемы уже ведется. Прямые телефоны указаны на сайтах исполкомов и в СМИ.

Григорий Шлык, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Принято решение направить в регионы для изучения в том числе этого вопроса, посмотреть его актуальность, посмотреть в глаза людям, выслушать. Разобраться, как на местах этот Декрет применяется. Самое главное – это живое общение.

Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства, а также начальникам основных подразделений Администрации.

Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.

Например, 16 февраля в Жодинском горисполкоме прием проведет лично Например, 16 февраля в Жодинском горисполкоме прием проведет лично глава администрации Президента Наталья Кочанова.

А ее первый заместитель Максим Рыженков ответит на вопросы в Рогачевской райисполкоме 17 февраля. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детальный график можно найти здесь.

Самое главное – это живое общение: 16 февраля Наталья Кочанова проведет прием на тему Декрета №3

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