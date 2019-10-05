Итоги встречи президентов Беларуси и Украины, главное о переписи-2019 и история народного учителя из Могилёва. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Самое важное о встрече президентов Беларуси и Украины, особенностях переписи-2019 и история самого народного учителя Беларуси. Подводим итоги уходящих семи дней по версии журналистов телеканала СТВ.
К эфиру готовится информационная программа «Неделя». Она традиционно выйдет в эфир в воскресенье в 19.30.
Трамп объявил об отмене виз США для поляков
Новости США. США отменят визы для поляков. Об этом решении объявил президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, гражданам Польши будет разрешено находиться на американской территории без визы в течение 90 дней.
Ранее Госдепартамент США официально выдвинул кандидатуру Польши для вступления в программу безвизового въезда для бизнеса и туризма. Президент Трамп подпишет предварительную заявку, однако окончательное решение по этому вопросу примет Министерство внутренней безопасности США.