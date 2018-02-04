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Самолет Utair Внуково-Минск вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации

04.02.2018 - 15:04

Новости Беларуси. Инцидент с самолетом, который направлялся в Минск, сегодня произошел в небе над Московской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер вылетел из Внуково, но вернулся обратно в аэропорт.

На борту Boeing сработал датчик пожарной сигнализации. Экипаж принял решение вернуться обратно и благополучно приземлился. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В экстренных службах подчеркнули, что возгорания на борту не было. Причины срабатывания датчика выясняются.

Самолет Utair Внуково-Минск вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Фото: Antti Aimo-Koivisto
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