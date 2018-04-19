﻿ Самолёт Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, прилетел в Минск | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Самолёт Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, прилетел в Минск

19.04.2018 - 16:36

Новости Беларуси. Дорога длиною в шесть часовых поясов. В Минске 19 апреля встретили самолет Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В теперь уже родной аэропорт лайнер и его экипаж добирались по воздуху более 16 часов. За это время израсходовано порядка 25 тонн топлива. Все это ради мягкой посадки.

Первый коммерческий рейс новый авиалайнер совершит уже 24 апреля. Тогда завершатся все таможенные и технические процедуры. Рассчитан самолет на перевозку 76 пассажиров.

Самолёт Embraer-175, который «Белавиа» приобрела у бразильской компании, прилетел в Минск

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Валерий Окулов
Авиаконфликт исчерпан. Самолеты из Минска в Москву летать будут и даже чаще
Национальный аэропорт "Минск-2"
Политолог: Российский интерес тут понятен - идет борьба за минский аэропорт
Взлетно-посадочная полоса аэропорта
Сколько стоит российское небо, и для кого его могут закрыть на замок?
В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов
В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов
Венесуэла оказалась в изоляции накануне президентских выборов: страна ввела санкции в отношении панамской авиакомпании
Венесуэла оказалась в изоляции накануне президентских выборов: страна ввела санкции в отношении панамской авиакомпании
В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов
В Швеции ввели налог, который скажется на стоимости авиабилетов
В аэропорту Тель-Авива столкнулись два пассажирских самолета
В аэропорту Тель-Авива столкнулись два пассажирских самолета
Национальная авиакомпания переходит на летнее расписание полётов. В какие города направят дополнительные рейсы?
Национальная авиакомпания переходит на летнее расписание полётов. В какие города направят дополнительные рейсы?
Все новости по теме Авиасообщение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru