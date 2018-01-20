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Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную компанию в центре Минска

20.01.2018 - 16:14

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к выборам в местные советы депутатов. Избирательная кампания уже перешла в самую активную и зрелищную фазу,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После регистрации кандидаты в депутаты местных Советов приступили к агитации. Этот этап продлится почти месяц, и завершится за день до голосования.

Все это время претенденты на депутатский портфель смогут проводить пикеты. Самые активные развернули 20 января агитационную кампанию  в центре Минска.

Ольга Кондаршова, доверенное лицо кандидата в депутаты Минского городского Совета депутатов:
Мы максимально открыты для диалога с нашими гражданам, естественно мы хотим рассказать о нашем кандидате, о его программе. В конечном счете, каждый житель города должен осознанно сделать выбор.

Самые активные кандидаты в местные советы депутатов развернули 20 января агитационную компанию в центре Минска

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