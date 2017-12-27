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Самых талантливых детей Беларуси 27 декабря пригласили на новогодний праздник во Дворец Независимости

27.12.2017 - 10:27

Новости Беларуси. Это победители школьных олимпиад, юные новаторы и изобретатели, отличники и самые активные дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место, где проходят судьбоносные политические переговоры и саммиты, значимые экономические совещания и встречи с мировыми лидерами, в предновогодние дни наполнится праздничной атмосферой и уютом. Яркая программа, подарки и неформальное общение

подарят незабываемые впечатления для 250 вундеркиндов.

На праздничном новогоднем мероприятии во Дворце Независимости ребята смогут поделиться новыми идеями и рассказать об уже воплощенных проектах.

Самых талантливых детей Беларуси 27 декабря пригласили на новогодний праздник во Дворец Независимости

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