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Самым популярным подарочным заказом в интернет-магазинах стали новогодние костюмы

26.12.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Раскроем все тайны Деда Мороза: по сравнению с 2016 годом продажи сувениров выросли в 8 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым популярным подарочным заказом в интернет-магазинах стали новогодние костюмы: в декабре их купили почти 400. В 35 раз выросли онлайн-продажи игрушек, прежде всего – конструкторов. На втором и третьем местах куклы и интерактивные детские игрушки. А вот не у дел оказались торговцы санками – продажи почти на нуле из-за погоды.

Больше новостей экономики за 26 декабря здесь.

Самым популярным подарочным заказом в интернет-магазинах стали новогодние костюмы

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