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Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

19.01.2018 - 18:44

Новости Беларуси. Спортивный сезон 2017/2018 стал удачным для биатлонистки Надежды Скардино. Девушка впервые в карьере стала победительницей гонки на этапе Кубка мира и обладательницей Малого хрустального глобуса в программе индивидуальных гонок.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Скардино завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

9 февраля в Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры, на которых у спортсменки будет возможность проявить себя.

Справка о Надежде Скардино здесь.

Фото: instagram.com/skardinon

Фанаты биатлонистки всегда активно поддерживают Надежду и желают ей удачи перед каждым стартом.

«Удачи в гонках... Закрыть все мишени и нас порадовать…»,

«Мне кажется, Надюша нам еще не раз покажет, кто здесь был лучший»,

«Лучики энергии и позитива шлем вам для новых побед!».

В рамках рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем спортсменка делится со своими подписчиками в социальных сетях. За обновлениями биатлонистки следят почти 13 тысяч человек.

Источник фото: instagram.com/skardinon.

Фото: instagram.com/skardinon
С мамой. Надежда Скардино родилась 27 марта 1985 года в Санкт-Петербурге. Кроме спортсменки в семье еще шесть братьев и сестер. Свою первую победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Скардино посвятила маме. «Победа – это подарок не только мне, но и маме. Она, 28 ноября, отпраздновала свой 65-летний юбилей».
Фото. С мамой. Надежда Скардино родилась 27 марта 1985 года в Санкт-Петербурге. Кроме спортсменки в семье еще шесть братьев и сестер. Свою первую победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Скардино посвятила маме. «Победа – это подарок не только мне, но и маме. Она, 28 ноября, отпраздновала свой 65-летний юбилей».
На один из семейных праздников Надежда вместе с братьями и сестрами преподнесли маме необычный торт. На нем были изображены семь малышей. «Каждый год мы встречаемся всей большой семьей и друзьями, чтобы отметить наши Дни Рождения, и сегодня мы решили приготовить своей маме вот такой сладкий сюрприз!»
Фото. На один из семейных праздников Надежда вместе с братьями и сестрами преподнесли маме необычный торт. На нем были изображены семь малышей. «Каждый год мы встречаемся всей большой семьей и друзьями, чтобы отметить наши Дни Рождения, и сегодня мы решили приготовить своей маме вот такой сладкий сюрприз!»
Спортсменка часто публикует фотографии из родного города и рассказывает о любви к нему. «Люблю этот город, в любую погоду! Есть в нём что-то волшебное». «Суровое питерское лето!+20, дождь, но мы не сдаемся! Пляжный волейбол и купание – это обязательная программа домашнего отдыха».
Фото. Спортсменка часто публикует фотографии из родного города и рассказывает о любви к нему. «Люблю этот город, в любую погоду! Есть в нём что-то волшебное». «Суровое питерское лето!+20, дождь, но мы не сдаемся! Пляжный волейбол и купание – это обязательная программа домашнего отдыха».
«Последние летние денечки дома. Небольшой отдых после тренировки».
Фото. «Последние летние денечки дома. Небольшой отдых после тренировки».
Надежда Скардино в составе белорусской сборной с 2006 года. В год 950-летия Минска спортсменка поздравила его с праздником. «С Днём Рождения, Минск! Уже давно ты стал для меня вторым домом и я этому очень рада! Оставайся таким же тёплым, уютным, любимым и гостеприимным».
Фото. Надежда Скардино в составе белорусской сборной с 2006 года. В год 950-летия Минска спортсменка поздравила его с праздником. «С Днём Рождения, Минск! Уже давно ты стал для меня вторым домом и я этому очень рада! Оставайся таким же тёплым, уютным, любимым и гостеприимным».
Надежда – двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр. В сезоне 2013/2014 установила мировой рекорд по точности стрельбы — без промахов 17 огневых рубежей (85 мишеней) подряд.
Фото. Надежда – двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр. В сезоне 2013/2014 установила мировой рекорд по точности стрельбы — без промахов 17 огневых рубежей (85 мишеней) подряд.
В конце предыдущего спортивного сезона Скардино подвела его итоги. «Как говорил Клаус Зиберт: «Биатлон – это игра!» И игра окончена! Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал... И мы очень любим эту игру! Спасибо всем участникам и зрителям! Увидимся в сезоне 17/18».
Фото. В конце предыдущего спортивного сезона Скардино подвела его итоги. «Как говорил Клаус Зиберт: «Биатлон – это игра!» И игра окончена! Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал... И мы очень любим эту игру! Спасибо всем участникам и зрителям! Увидимся в сезоне 17/18».
Весной 2017 года спортсменка рассказала о начале нынешнего «олимпийского» сезона. «Ну вот и начался олимпийский сезон! Мы с Надеждой Писаревой желаем нашей команде и всем спортсменам удачи и отличных эмоций в этом сезоне».
Фото. Весной 2017 года спортсменка рассказала о начале нынешнего «олимпийского» сезона. «Ну вот и начался олимпийский сезон! Мы с Надеждой Писаревой желаем нашей команде и всем спортсменам удачи и отличных эмоций в этом сезоне».
Иногда биатлонистка критикует себя за неудачные старты. «Самый большой критик для спортсмена – это он сам! Главное, чтобы его критика и критика других людей была ему на пользу и он смог сделать работу над ошибками... Поэтому пожелаю себе и всем: «Даже если вы ошиблись, не убивайте себя критикой, а делайте работу над ошибками, а лучше всего не делайте ошибок!»
Фото. Иногда биатлонистка критикует себя за неудачные старты. «Самый большой критик для спортсмена – это он сам! Главное, чтобы его критика и критика других людей была ему на пользу и он смог сделать работу над ошибками... Поэтому пожелаю себе и всем: «Даже если вы ошиблись, не убивайте себя критикой, а делайте работу над ошибками, а лучше всего не делайте ошибок!»
29 ноября 2017 года спортсменка победила в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде. «Столько добрых и тёплых слов от всех!!! Спасибо всем большое, мои хорошие! Ваша поддержка – это лучший подарок для меня! Это был прекрасный день, и я счастлива первой своей победе на этапе кубка мира!»
Фото. 29 ноября 2017 года спортсменка победила в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде. «Столько добрых и тёплых слов от всех!!! Спасибо всем большое, мои хорошие! Ваша поддержка – это лучший подарок для меня! Это был прекрасный день, и я счастлива первой своей победе на этапе кубка мира!»
А после того, как спортсменка стала обладательницей Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках, она поделилась радостью с подписчиками. «Сегодня был сложный, странный и чудесный день! Моя мечта исполнилась! Я выиграла Малый хрустальный глобус! Я очень счастлива! Спасибо всем за поддержку! Верьте в свои мечты!»
Фото. А после того, как спортсменка стала обладательницей Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках, она поделилась радостью с подписчиками. «Сегодня был сложный, странный и чудесный день! Моя мечта исполнилась! Я выиграла Малый хрустальный глобус! Я очень счастлива! Спасибо всем за поддержку! Верьте в свои мечты!»
Девушка часто делится с подписчиками фото с тренировок и пейзажами мест, где соревнуется, отдыхает и готовится к стартам. И, стоит отметить, снимки у Надежды получаются отличные. «Здесь можно тренироваться бесконечно! Эта красота вдохновляет».
Фото. Девушка часто делится с подписчиками фото с тренировок и пейзажами мест, где соревнуется, отдыхает и готовится к стартам. И, стоит отметить, снимки у Надежды получаются отличные. «Здесь можно тренироваться бесконечно! Эта красота вдохновляет».
Норвегия.
Фото. Норвегия.
Швеция.
Фото. Швеция.
Австрия.
Фото. Австрия.
Австрия.
Фото. Австрия.

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