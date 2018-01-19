Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино

Фото. С мамой. Надежда Скардино родилась 27 марта 1985 года в Санкт-Петербурге. Кроме спортсменки в семье еще шесть братьев и сестер. Свою первую победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Скардино посвятила маме. «Победа – это подарок не только мне, но и маме. Она, 28 ноября, отпраздновала свой 65-летний юбилей».
Фото. На один из семейных праздников Надежда вместе с братьями и сестрами преподнесли маме необычный торт. На нем были изображены семь малышей. «Каждый год мы встречаемся всей большой семьей и друзьями, чтобы отметить наши Дни Рождения, и сегодня мы решили приготовить своей маме вот такой сладкий сюрприз!»
Фото. Спортсменка часто публикует фотографии из родного города и рассказывает о любви к нему. «Люблю этот город, в любую погоду! Есть в нём что-то волшебное». «Суровое питерское лето!+20, дождь, но мы не сдаемся! Пляжный волейбол и купание – это обязательная программа домашнего отдыха».
Фото. «Последние летние денечки дома. Небольшой отдых после тренировки».
Фото. Надежда Скардино в составе белорусской сборной с 2006 года. В год 950-летия Минска спортсменка поздравила его с праздником. «С Днём Рождения, Минск! Уже давно ты стал для меня вторым домом и я этому очень рада! Оставайся таким же тёплым, уютным, любимым и гостеприимным».
Фото. Надежда – двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр. В сезоне 2013/2014 установила мировой рекорд по точности стрельбы — без промахов 17 огневых рубежей (85 мишеней) подряд.
Фото. В конце предыдущего спортивного сезона Скардино подвела его итоги. «Как говорил Клаус Зиберт: «Биатлон – это игра!» И игра окончена! Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал... И мы очень любим эту игру! Спасибо всем участникам и зрителям! Увидимся в сезоне 17/18».
Фото. Весной 2017 года спортсменка рассказала о начале нынешнего «олимпийского» сезона. «Ну вот и начался олимпийский сезон! Мы с Надеждой Писаревой желаем нашей команде и всем спортсменам удачи и отличных эмоций в этом сезоне».
Фото. Иногда биатлонистка критикует себя за неудачные старты. «Самый большой критик для спортсмена – это он сам! Главное, чтобы его критика и критика других людей была ему на пользу и он смог сделать работу над ошибками... Поэтому пожелаю себе и всем: «Даже если вы ошиблись, не убивайте себя критикой, а делайте работу над ошибками, а лучше всего не делайте ошибок!»
Фото. 29 ноября 2017 года спортсменка победила в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде. «Столько добрых и тёплых слов от всех!!! Спасибо всем большое, мои хорошие! Ваша поддержка – это лучший подарок для меня! Это был прекрасный день, и я счастлива первой своей победе на этапе кубка мира!»
Фото. А после того, как спортсменка стала обладательницей Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках, она поделилась радостью с подписчиками. «Сегодня был сложный, странный и чудесный день! Моя мечта исполнилась! Я выиграла Малый хрустальный глобус! Я очень счастлива! Спасибо всем за поддержку! Верьте в свои мечты!»
Фото. Девушка часто делится с подписчиками фото с тренировок и пейзажами мест, где соревнуется, отдыхает и готовится к стартам. И, стоит отметить, снимки у Надежды получаются отличные. «Здесь можно тренироваться бесконечно! Эта красота вдохновляет».
Фото. Норвегия.
Фото. Швеция.
Фото. Австрия.
Фото. Австрия.