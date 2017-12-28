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Самый дешевый салат «Оливье» будет в Гомеле, самый дорогой – в Минске

28.12.2017 - 17:07

Новости Беларуси. Рост цен на продукты в Беларуси удалось остановить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Федерация профсоюзов продолжает мониторинг наших потребительских возможностей.

По мнению народных контролеров, к концу года ситуация на рынке в целом стабилизировалась. В декабре лишь, традиционно, подорожали овощи и яйца. Это основные ингредиенты самого распространенного новогоднего блюда. Причем «индекс салата оливье» – различный для каждого региона.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Наш мониторинг проходит в каждом городе. Это порядка 137 точек на нашей карте. Фактически в каждом мы выбираем сетевой магазин, магазин шаговой доступности, государственный магазин. Мы смотрим цены: где поднимает частник, а где – государство. Что касается салата «Оливье», то самый дешевый он будет в Гомеле, а самый дорогой – в Минске.

Напомним, контроль за ценами профсоюзы ведут совместно с Министерством торговли и антимонопольного регулирования. В центре внимания – самые значимые группы товаров.

Самый дешевый салат «Оливье» будет в Гомеле, самый дорогой – в Минске

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