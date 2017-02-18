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Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы

18.02.2017 - 14:38

Новости Беларуси. Целой эпохе в национальном искусстве посвящается. В Минске вспоминают художника Михаила Савицкого.

Сегодня ему исполнилось бы 95.

Он прошел войну и плен фашистских концлагерей. Уже после обо всех своих мучениях он расскажет миру на языке живописи. Помимо военной темы, Савицкий писал о катастрофе на ЧАЭС, много картин посвятил истории становления белорусской национальной культуры.

18 февраля в галерее Михаила Савицкого можно узнать о нем еще и как иллюстраторе детских книжек, а также увидеть его ранние графические работы.

Специально к юбилею мастера там собрали полсотни материалов. Над реставрацией многих работали на протяжении долгих месяцев.

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник художественной галереи Михаила Савицкого:
Его работы интересны тем, что некоторые из них промаркированы с обратной стороны. Там написано «студент Михаил Савицкий, 3 курс, оценка отлично». Мы не можем показать обратную сторону, но копии этих записей сделали.

Александр Гришкевич, художник, ученик Михаила Савицкого:
Он меня называл Сандра. «Сандра, ты знаешь, в картине нет предметов». Для меня это было неожиданно: как нет предметов? Есть же персонажи, какие-то детали. «Нет, предметов нет. Есть компоненты. Чашка и тень от чашки – они равнозначны».

Михаил Савицкий был первым, кто награжден медалью Франциска Скорины. Он удостоен звания «Герой Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познакомится с неизвестным и неизданным до этого на выставке можно будет до конца 2017 года.

Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Фото. Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Фото. Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Фото. Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Фото. Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Фото. Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы
Фото. Сандра, в картине нет предметов: в галерее Савицкого к его юбилею выставили малоизвестные работы

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