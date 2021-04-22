Санэпидемслужба о ЧП в Минске: «Рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду»

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией в пострадавших в результате прорыва водопровода районах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло вечером 21 апреля на улице Уборевича.

На данный момент авария локализована. Ее причины устанавливаются. На месте работают аварийные бригады.

На данный момент авария локализована. Ее причины устанавливаются. На месте работают аварийные бригады. Подача воды и газа к этому моменту в квартиры жильцов возобновлена. Организован также подвоз питьевой воды. В первую очередь ею обеспечили больницы, социальные учреждения, детские сады и школы. Автоцистерны объехали их к утру.

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Меж тем жителям пострадавших районов санэпидемслужба Минска рекомендует пока не использовать воду из крана.

Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» проводится лабораторный контроль качества воды.

Григорий Гетюк, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:

В настоящее время в лаборатории проводится исследование соответствующее. До получения результатов мы рекомендуем пока в питьевых целях не использовать водопроводную воду, а использовать бутилированную либо привозную воду. Предварительный результат будет в первой половине сегодняшнего дня, окончательный – в течение дня.

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