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Саснович одолела Бачински и вышла в полуфинал турнира в Сиднее

10.01.2019 - 09:54

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Сиднее. Её следующей противницей станет теннисистка из топ-10 мирового рейтинга.  

В матче третьего круга основной сетки вторая ракетка Беларуси (33 WTA) уверенно обыграла швейцарку Тимею Бачински (192 WTA). Александра практически повторила свой результат второго круга, в котором одолела австралийку Присциллу Хон (161 WTA). Только на этот раз первого проигранного сета со счётом 0:6 не было.  

Саснович допустила три двойные и 27 невынужденных ошибок, против двух и 22 у противницы. По всем остальным пунктам Александра обошла оппонентку и за 1 час 27 минут победила Бачински – 6:3, 6:3.  

Фото: Jimmie48 Photography  

В полуфинале белоруске предстоит сыграть либо с немкой Ангелик Кербер (2 WTA), либо с чешкой Петрой Квитовой (8 WTA). Квитова, кстати, выбила из борьбы на этом турнире Арину Соболенко, выигравшую Shenzhen Open.  

 На пути к полуфиналу Саснович превзошла Тамару Зиданшек (78 WTA) и Монику Пуиг (53 WTA) в квалификационных раундах, обыграла Дарью Касаткину (10 WTA) и в тяжёлом трёхсетовом поединке взяла верх над Присциллой Хон.  

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