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Саснович проиграла Квитовой в полуфинале турнира в Сиднее

11.01.2019 - 17:41

Новости Беларуси. Александра Саснович не смогла пройти в финал турнира в Сиднее. Спортсменка проиграла матч чешке Петре Квитовой, которая хотела взять реванш.  

В прошлом сезоне на турнире в Уимблдоне Саснович удивила практически всех фанатов тенниса. В тот раз белоруска занимала 50 строчку в рейтинге WTA, но обыграла 8-ю ракетку мира и двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (6:4, 4:6, 6:0). В конце 2018 года победу Александры назвали главной сенсацией года.  

В этот раз чудо не повторилось, и в двух сетах Квитова (8 WTA) одолела Саснович (33 WTA). Теперь счёт личных встреч сравнялся – 1:1.  

Фото: Jimmie48 Photography  

Начало поединка между Александрой и Петрой было отложено более чем на 4 часа из-за дождя. Однако когда состязание началось, стало понятно, что белоруска не выдерживает давления чешки. В то же время Квитова стремилась не затягивать игру, чтобы противница не успела адаптироваться.  

Единственный гейм первого сета вторая ракетка Беларуси взяла в середине противостояния – 1:3, но затем чешка уверенно довела счёт до 6:1 в свою пользу. Во втором сете Саснович попыталась навязать борьбу, но после 2:2 больше не смогла взять ни одного гейма. Итог – 6:1, 6:2. Матч продлился 1 час 6 минут.  

Ранее в этом же турнире с Петрой играла Арина Соболенко. 

Белоруска проиграла в двух сетах – подробнее здесь.  

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