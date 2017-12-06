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Сбивший людей возле ТЦ «Замок» грузовик не проходил техосмотр два года

06.12.2017 - 23:15

Новости Беларуси. Сегодня же в деле резонансного ДТП стали известны новые детали. Следователи установили, что сбивший людей у торгового центра на проспекте Победителей грузовик, не прошел в установленном порядке техосмотр. Последний раз диагностику транспортного средства провели в 2015, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За это грубое нарушение водителя оштрафовали в августе. Напомню, 2 декабря вечером  на проспекте Победителей грузовик сбил людей на пешеходном переходе.

Погибла 11-летняя девочка. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело. 

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Сбивший людей возле ТЦ «Замок» грузовик не проходил техосмотр два года

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