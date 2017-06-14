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Сближение законодательства: повестка сессии Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России

14.06.2017 - 22:50

Новости Беларуси. В Минске началось заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На повестке дня вопросы сближения законодательств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча предваряет заседание 52 сессии Парламентского собрания.

Уже 15 июня на ней будут обозначены приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства. К слову, именно 14 июня Госдума России приняла обращение к премьер-министру по вопросу приравнивания белорусских водительских прав к российским. С начала июня в соседнем государстве запрещена работа водителей с зарубежными документами. В список попали и наши соотечественники.

Этот вопрос муссируется давно, и парламентарии пошли на беспрецедентный шаг. Впервые российские депутаты обратились к собственному правительству с требованием выполнять международные нормы.

В документе подчеркивается, что граждане Беларуси пользуются особым правовым статусом на территории России.

Сближение законодательства: повестка сессии Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России

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