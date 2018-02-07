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Сборные Беларуси и Германии встретятся в «Чижовка-Арене» 10 и 11 февраля на матче первого круга Мировой группы Кубка Федерации

07.02.2018 - 21:26

Новости Беларуси. 10-11 февраля на «Чижовка-Арене» пройдет матч первого круга Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Германии.

А 7 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию. Ответ перед журналистами держали наши теннисистки и капитан сборной Эдуард Дубров.

Честь Беларуси в предстоящем противостоянии будут защищать все сильнейшие, за исключением уже давно не выступавшей Виктории Азаренко. В составе нашей команды Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова.

Что до немок, то у них состав далек от оптимального, нет именитых Кербер и Гергес. А в сотню лучших мирового рейтинга входит лишь Татьяна Мария.

Владимир Дубров, капитан женской команды Беларуси по теннису:
В принципе, мы ожидали, что будет и Гергес, и Кербер, но решил пока не привлекать их, а дать возможность выступать в личных турнирах. То есть сделаем как бы перерыв. Но в то же время тот состав, который приехал – они не такие уж слабые. То есть фактически мы равны, но где-то даже у них преимущество в опыте. Что они более опытные, у них хороший парный игрок.

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:
Команда Германии на самом деле очень сильная. Первый номер – Мария, со своим стилем игры, которая играет в защите. Очень цепкая. Эти медленные корты ей будут подходить хорошо.

Сборные Беларуси и Германии встретятся в «Чижовка-Арене» 10 и 11 февраля на матче первого круга Мировой группы Кубка Федерации

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