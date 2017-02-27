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Сдать кровь для пострадавших от взрыва на комбинате в Скиделе предлагает БСМП Минска

27.02.2017 - 21:40

Новости Беларуси. Состояние пострадавших на Скидельском сахарном комбинате остается тяжелым. Об этом 27 февраля сообщили в Минской больнице скорой помощи. 26 февраля в столицу из Гродно на реанимобилях доставили трех человек.

Они до сих пор остаются на искусственной вентиляции легких.

Медики неоднократно собирали консилиумы, чтобы определить оптимальную тактику лечения. Прогнозы в подобных случаях делать весьма рискованно.

Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
У них сохраняется угроза жизни. Сегодня они впервые все трое побывали в операционной. Мы провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площади и глубины ожогов.

Еще двое пациентов остаются в Городской больнице скорой помощи Гродно.

Сегодня утром из Минска туда уехали специалисты для оказания консультативной помощи коллегам. По дальнейшему состоянию будет понятно, изменится ли состояние и необходим ли им перевод в столицу.

Лариса Золотухина, заведующая отделением ожоговой реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Если кто-то из жителей Минска или Минского района желает поучаствовать и оказать какую-то помощь, мы на безвозмездной основе привлекаем доноров к нам в больницу. Все остальное у нас есть – лекарства есть, оборудование есть. Все выполняется, все делается.

ЧП на Скидельском сахарном комбинате произошло в ночь с 24 на 25 февраля.

В галерее, соединяющей рабочий цех с лифтовой шахтой, произошла вспышка пылевоздушной смеси. В результате пострадали пять сотрудниц предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдать кровь для пострадавших от взрыва на комбинате в Скиделе предлагает БСМП Минска

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