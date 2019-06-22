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Сделать участником каждого. Церемония открытия II Европейских игр: как это было

22.06.2019 - 11:49

Новости Беларуси. Грандиозное открытие и первые медальные турниры. Европейские игры в Минске начали отсчёт ярких побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И первой из них стала работа международной команды, которая сделала незабываемым старт торжества мира, спорта и единения.

Главным на церемонии в духе олимпийского движения стало зажжение огня. Прежде чем оказаться в сердце белорусской столицы, пламя проделало длинный путь. Из Рима, где в мае стартовала эстафета, огонь передавали друг другу сотни волонтеров. Накануне в чашу олимпийского стадиона его внесли олимпийские чемпионы Беларуси разных лет – они же и зажгли огонь II Европейских игр.

Трогательному моменту предшествовала ярка церемония открытия. Парад атлетов из 50 стран Европы и двухчасовое шоу – путешествие по главным историческим и культурным страницам Беларуси – «когда цветёт папоротник».

Полное погружение в сказку для зрителей обеспечивали эффекты дополненной реальности. Так, над стадионом парили аисты, зубры.

Атмосферу единения дополняли и яркие браслеты, которые были у каждого зрителя на трибунах – так режиссеры сделали непосредственными участниками шоу всех присутствующих любителей спорта. А их непосредственно на «Динамо» было 25 тысяч.

Эмоции от церемонии открытия вместе с ними разделили зарубежные гости и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Теперь нас ждёт 10 дней ярких спортивных побед и свершений, в 15 дисциплинах 4 тысячи спортсменов поборются за медали.   

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Морское TV: смотрите, как корреспонденты СТВ добираются до фан-зоны II Европейских игр

Новости Беларуси. Внимание тысяч приковано не только к спортивным аренам. В Минске работают три фан-зоны. Многолюдно сейчас на проспекте Победителей. Здесь работает съёмочная группа СТВ. Причём не только на суше, но и на воде. У СТВ появился собственный флот. В кадр вплывает наш корреспондент Яна Шипко.   

Яна Шипко, СТВ:   
В прямой эфир мы спешим водным путем. Сегодня под флагом СТВ начали ходить специальные катера, которые доставляют наших коллег из телецентра на Коммунистической до Дворца спорта. Прежде чем окунуться в атмосферу фан-зоны, за 3 минуты журналистам приходится проделать такой водный путь.   

Пока мы причаливаем, готовимся рассказать, что сейчас происходит на фан-зоне у Дворца спорта.

Подробнее – в видеоматериале



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