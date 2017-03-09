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«Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира»: в Минске стартует турнир «Золотая шайба» на призы Президента

09.03.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Турнир «Золотая шайба» на призы Президента стартует 9 марта в Минске. Дружины юных хоккеистов уже через полчаса выйдут на лед «Чижовка-Арены».

Игра команд Минска и Витебской области даст старт соревнованиям, под девизом «Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира».

Ребята 2004-2005 годов рождения разбиты по группам. В первой – команды из Минской, Гродненской, Могилевской областей. Во второй – Витебской, Брестской и Гомельской. Минск представлен в обеих группах. Это команды «Грифоны» и «Медведь».

Все вместе юные спортсмены примут участие в церемонии открытия турнира. Она состоится вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня чемпионат двора – завтра чемпионат мира»: в Минске стартует турнир «Золотая шайба» на призы Президента

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