новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

20 октября Александр Лукашенко примет участие в большом разговоре о развитии ЖКХ Беларуси

20.10.2017 - 10:03

Новости Беларуси. Снижение затрат и повышение качества обслуживания населения. Сегодня Президент Беларуси примет участие в большом разговоре о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в эти дни проходит семинар по совершенствованию работы ЖКХ. Он собрал все структуры, отвечающие за эту сферу. Ведущие специалисты отрасли ищут новые подходы, обсуждают мировой опыт.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Самая основная, конечно, тема, я не устою про нее говорить, это снижение затрат. Резервы здесь есть. Результаты, конечно, очень серьезные. И мы понимаем, что можно добиться еще больших результатов. Но для этого нужны инвестиции. Для этого необходимо планово подходить к модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Можно снижать расходы электрической энергии. Мы понимаем, что сегодня это высокое энергоемкое производство – оказание услуг. Можно значительно снизить стоимость тепловой энергии, себестоимость тепловой энергии. Но для этого, конечно, нужны инвестиции. Нужно поймать самые лучшие технологии, которые сегодня дадут этот эффект.   

Тем временем в Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года. С учетом обсуждений на семинаре некоторые документы могут быть доработаны и внесены на рассмотрение главе государства.  

Сегодня Президент Беларуси примет участие в большом разговоре о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Подготовлены документы, которые смогут изменить ситуацию в отрасли»: в Минске проходит семинар, посвященный совершенствованию ЖКХ страны
«Подготовлены документы, которые смогут изменить ситуацию в отрасли»: совершенствование ЖКХ Беларуси обсуждают в Минске
«Поступило нам порядка 40 звонков»: задать вопрос о работе ЖКХ можно по прямой телефонной линии до 20 октября
«Поступило нам порядка 40 звонков»: задать вопрос о работе ЖКХ можно по прямой телефонной линии до 20 октября
Семинар, посвященный работе ЖКХ, открывается в Минске 19 октября
Семинар, посвященный работе ЖКХ, открывается в Минске 19 октября
Министерство ЖКХ открыло прямую телефонную линию18 октября
Министерство ЖКХ открыло прямую телефонную линию18 октября
Развитие ЖКХ Беларуси обсудят на пленарном заседании с участием Президента в Минске 20 октября
Развитие ЖКХ Беларуси обсудят на пленарном заседании с участием Президента в Минске 20 октября
Газовики Минской области проводят акцию по бесплатной замене газового оборудования
Газовики Минской области проводят акцию по бесплатной замене газового оборудования
В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду
В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду
В Гродно открыли новый проспект ко Дню города
В Гродно открыли новый проспект ко Дню города
Все новости по теме Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru