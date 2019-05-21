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«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах». Сергей Румас о ситуации с «грязной» нефтью из России

21.05.2019 - 16:31

Новости Беларуси. ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия. Актуальные вопросы экономики Беларуси обсуждали 21 мая на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, одним из важнейших был и остается вопрос экспорта. Глава государства напомнил о задаче диверсификации.

ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия. Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам экономики

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, какова ситуация с ВВП и с какими показателями в результате такой динамики мы закончим год.

Как рассказал журналистам премьер-министр после совещания, ВВП Беларуси за первые четыре месяца вырос без малого на 1,5 %. Это соответствует ожиданиям правительства. Каждый месяц экономика добавляет, а вот по полугодию мы должны выйти на 1,8 %.

Также Сергей Румас прокомментировал вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок так называемой «грязной» нефти.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Создана рабочая группа. Вчера председатель концерна «Белнефтехим» вернулся из Российской Федерации. Утром докладывал, что практически согласована дорожная карта. В этой дорожной карте есть перечень мер, который позволит, во-первых, решить вопрос откачки из труб некондиционной нефти, чтобы возобновить транзит в сторону Западной Европы; второй блок вопросов – это компенсация Республики Беларусь в связи с потерями, понесенными в результате этого инцидента.

Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц.

Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти

Напомним, о резком ухудшении качества российской нефти концерн «Белнефтехим» заявил в конце апреля. Содержание хлоридов в ней значительно превышало допустимые значения. В итоге наши НПЗ были вынуждены снизить загрузку и понесли убытки.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Люди в материале: Сергей Румас, Александр Лукашенко
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