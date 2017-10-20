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Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики

20.10.2017 - 11:45

Новости Беларуси. И к новостям культурной жизни Беларуси. Уже сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На одной сцене споют София Ротару, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Ядвига Поплавская, Владимир Громов и еще с десяток заслуженных и народных артистов. За 20 лет Дворец Республики стал одним из символов Минска и самых узнаваемых построек Беларуси. Его изображения можно встретить в книгах, на почтовых марках, на сувенирной продукции.

Здесь проходят самые ответственные и важные мероприятия, в том числе и с участием главы государства. Так совпало, что в один год с юбилеем Дворца Республики свое 15-летие празднует заслуженный коллектив страны Президентский оркестр. Его сегодня вечером тоже услышим.

С юбилеями оба коллектива поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что сегодня именно они закладывают надежный фундамент для сохранения и дальнейшего развития лучших традиций белорусского народа, духовно обогащают его, прививают молодому поколению чувство прекрасного, гордости за свою Родину.

Сегодня вечером в Минске состоится юбилейный концерт по случаю празднования 20-летия Дворца Республики

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