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«Сегодняшнюю игру мы не проспали». Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА

08.02.2018 - 15:09

Новости Беларуси. Продолжает еврокубковую кампанию баскетбольный клуб «Цмокі», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче второго группового этапа Кубка ФИБА «драконы» встречались с соперниками из черногорского «Морнара». Минчанам нужна была победа с разницей как минимум в 7 очков.

С задачей создать нужный отрыв в противостоянии с «Морнаром» хозяева площадки справились еще к середине стартовой четверти: рывок – 11:0 – и ошеломленные гости попросту не знали, как взломать оборону «драконов». Первая четверть в итоге завершилась более чем с двукратным перевесом, а к перерыву – 41:22 в пользу «Цмоков». Это при том, что в гостевом матче минчане уступили, и тогда, после третьего поражения кряду, многие поспешили списать их со счетов.

Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмокі» (Минск):
Меня впечатляет, что после счета 3:0 команда не опустила руки и великолепно сыграла. Сегодняшнюю игру мы не проспали – ни начало, ни конец, ни середину – мы проснулись.

А проснувшись, «Цмокі» вчистую разгромили оппонента: к концу поединка нервы у главкома черногорцев уже не выдерживали, впрочем, техническое замечание рулевому вряд ли было худшим, что случилось с «Морнаром» в этот вечер. Разгром – 84:45 – и «драконы» выходят в плей-офф Еврокубка ФИБА.

Дмитрий Полещук, игрок БК «Цмокі» (Минск):
Кому задача выполнена, а я, например, хочу медаль. Я думаю, что команда тоже хочет медаль – в Кубке ФИБА, как минимум.

Амбициозные планы форварду «Цмоков» и всей команде осуществить будет необычайно сложно, на стадии плей-офф к участникам присоединятся команды из Лиги чемпионов. Впрочем, почему бы «драконам» еще раз не доказать, что трудностей они не боятся?!

«Сегодняшнюю игру мы не проспали». Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Фото. Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Фото. Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Фото. Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Фото. Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА
Фото. Баскетболисты «Цмокі» разгромили черногорский «Морнар» на этапе Кубка ФИБА

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