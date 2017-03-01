новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Селфи-видео о поведении на дороге: областная олимпиада по правилам ПДД прошла в Березино

01.03.2017 - 18:14

Новости Беларуси. В Березино провели областную олимпиаду по правилам дорожного движения.

2000 школьников участвовали в районных состязаниях, но в финал областного турнира вышли около 70 ребят.

Ученики боролись не только в личном, но и командном зачете. Кроме теоретического экзамена, ребята проявили себя и в творческих конкурсах.

В частности, презентовали 30-секундное селфи-видео по правильному поведению на дороге.

По итогам олимпиады лучшими стали команды Борисовского, Солигорского и Смолевичского районов. А в творческом соревновании победу праздновали школьники Пристоличья. Все участники получили призы. Между тем, главная цель олимпиады –снизить уровень детского травматизма на дорогах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Короткевич, начальник УГАИ Миноблисполкома:
Категории, больше других подверженные попаданию в ДТП – дети пешеходы и дети велосипедисты. Анализ возраста показывает, что это дети 5-7 классов. Поэтому именно этой возрастной категории и уделяется особое внимание.

Селфи-видео о поведении на дороге: областная олимпиада по правилам ПДД прошла в Березино

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ
В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ
Сергей Зараник
За что могут лишить водительских прав в Беларуси?
С начала 2017 года в Минской области произошло 20 ДТП с участием пешеходов, погибли 5 человек
С начала 2017 года в Минской области произошло 20 ДТП с участием пешеходов, погибли 5 человек
Из-за скользких дорог ГАИ просит пешеходов быть особенно внимательными
Из-за скользких дорог ГАИ просит пешеходов быть особенно внимательными
Лучшим водителем Жодино стал 31-летний Андрей Мигдасев
Лучшим водителем Жодино стал 31-летний Андрей Мигдасев
На что в первую очередь обращают внимание сотрудники ГАИ при осмотре машины
На что в первую очередь обращают внимание сотрудники ГАИ при осмотре машины
Сергей Зараник
Сергей Зараник, майор милиции: Насколько дорожные ситуации зависят от времени года?
Минская Госавтоинспекция обнародовала места расположения камер фотофиксации
Минская Госавтоинспекция обнародовала места расположения камер фотофиксации
Все новости по теме ГАИ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru