Сельскохозяйственная ярмарка в Борисове пройдет 22 апреля

Новости Беларуси. Хорошая новость для запасливых хозяев. Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Борисове в конце следующей недели. 22 апреля около городского Дома культуры соберутся производители региона. На ярмарке свои товары представят предприятия мясо-молочной отрасли, сельхозорганизации и фермерские хозяйства.

Товары с минимальной наценкой будут продавать промышленники, торговые объекты и предприятия общественного питания. Сувениры представят мастера народного творчества. На Борисовской региональной ярмарке ожидаются гостей и из соседних районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Лукашевич, начальник отдела торговли и услуг Борисовского райисполкома:

Жители и гости Борисовского района смогут приобрести все необходимые товары на наших ярмарках: это и сельскохозяйственная продукция, это и продукция мясопереработки, это и семена, и удобрения, Это и посадочный материал, и сельскохозяйственный инструмент. Любые для себя необходимые товары. На ярмарке они намного дешевле, чем в обычной торговой сети.