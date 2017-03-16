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Семен Шапиро провел выездной прием жителей Несвижского района

16.03.2017 - 17:57

Новости Беларуси. Десяток обращений рассмотрели на приеме губернатором Семеном Шапиро жителей Несвижского района. Ключевыми стали вопросы благоустройства и жилищно-коммунальной сферы, которые решаются на уровне местного руководства.

Часто жители забывают о том, что ремонт, асфальтирование дорог, замена водопровода в населенных пунктах проводятся по графику. В Несвижском районе за прошлый год привели в порядок 7 улиц.

Планы по ремонту следующих и, главное, очередность их выполнения опубликованы в местных газетах, размещены на сайтах райисполкомов.

Согласно графику осуществляется и ремонт жилья, следить за состоянием которого и поддерживать чистоту и элементарный порядок – прямая обязанность жителей.

Некоторые из заявленных вопросов решились до приема. Разобраться в спорной ситуации и вернуть честно заработанные деньги Галине Усович помогли профсоюзные работники.

Около 30 лет женщина отработала на предприятии по заготовке сахарной свеклы. Работала исправно. Несколько месяцев назад вышла на заслуженный отдых. Однако жизнь на пенсии оказалось не достаточно сладкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Усович, житель Несвижа:
Платили за переработанное время в двойном размере. Чтобы поднять свое материальное положение, работы не боялась, выходила в выходные. У меня накопилось 147 часов. В итоге оплатили переработку.

Семен Шапиро провел выездной прием жителей Несвижского района

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