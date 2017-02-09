Семейный капитал: на какую помощь государства могут рассчитывать многодетные семьи

Новости Беларуси. Количество вторых и третьих детей в столице выросло на 2%. В 2016 году столичные власти выделили семейный капитал более чем 3000 семей. Как эти цифры выглядят на практике, узнавали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Количество вторых и третьих детей в столице выросло на 2%. В 2016 году столичные власти выделили семейный капитал более чем 3000 семей. Как эти цифры выглядят на практике, узнавали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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