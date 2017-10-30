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Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева

30.10.2017 - 18:09

Новости Беларуси. Известному белорусскому балетмейстеру Валентину Елизарьеву сегодня 70. Народного артиста с юбилеем поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентину Елизарьеву 70: к юбилею балетмейстер сделал новую редакцию постановки «Спартака»

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, хореограф, педагог:
Спектакль прожил очень славную жизнь, он все-таки на сцене 37 лет. И, конечно, нужно было притронуться к этому спектаклю, ввести новых исполнителей. Новые исполнители подразумевают то, что это новые индивидуальности. Нужно было адаптировать текст, попробовать вытянуть из них, что ли, содержание. Завтра уже с эти всем познакомится зрители. И мне самому интересно, какой же будет результат.

 «Спартак» Елизарьева видели в 20 государствах. Во многие из них постановку возили даже несколько раз.

Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева
Фото. Съемочная группа СТВ одной из первых увидела новые декорации «Спартака» Елизарьева

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