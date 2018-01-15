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Семья экс-бойфренда Азаренко травит ее в соцсетях: комментарий теннисистки

15.01.2018 - 18:20

Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как подвергается травле со стороны семьи и друзей своего бывшего бойфренда.

Билли МакКиг и теннисистка расстались летом 2017 года. В декабре 2016 года пара стала родителями сына Лео Александра.

Сейчас спортсменка судится с мужчиной за право опеки над сыном (читать далее). Эти обстоятельства не позволяют Азаренко принимать участие в турнирах. Теннисистка пропустила Открытый чемпионат Люксембурга, Кубок Федераций, Australian Open. Также от нее ушел тренер.

Азаренко прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте

Фото: instagram.com/vichka35

Сообщения от близких экс-бойфренда спортсменка опубликовала в Instagram.

Виктория опубликовала три фотографии, где выделила неприятные высказывания в свой адрес, которые родные МакКига оставляют под ее фотографиями в соцсетях.

На одном из снимков комментатор пишет: «Ужасно, что ты больше никогда не будешь хороша в теннисе. Ты должна оставаться в Беларуси, потому что ты – лузер».

Виктория ответила на это сообщение таким образом: «Кое-что от этой особенной семьи и друзей. Было бы слишком легко заблокировать их, но эта травля продолжается уже полгода... Показательно. Это то, что вы должны знать. Храни вас Бог».

Также Виктория поделилась еще одним скриншотом.

«Почему ты больше не побеждаешь в теннисе? Потому что твой корабль ушел». Спортсменка прокомментировала это сообщение таким образом: «Друзья и семья отца Лео по-прежнему остаются классными! Элегантно! Храни вас Бог».

На последнем фото, опубликованном теннисисткой, комментарий оставила та же женщина, что и под предыдущим. «Ты не скоро вернешься. Прости».

Реакция Виктории была такой: «Она не останавливается. Уау».

Несмотря на негативные комментарии родственников экс-бойфренда, Виктория регулярно выкладывает в социальные сети фотографии с сыном, которому в конце декабря исполнился год.

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Фото: instagram.com/vichka35

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