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Семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России

16.09.2017 - 16:27

Новости Беларуси. И как только что стало известно, семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла рано утром на автодороге Липецк-Елец в районе Частой Дубравы. Жертвами столкновения двух легковых автомобилей стали три человека – двое взрослых и маленький ребенок.

По сообщениям российских СМИ, погибшие наши соотечественники. Водитель и два пассажира другой машины госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Семья из Беларуси погибла в ДТП в Липецкой области России

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