«Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет
Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинской женской обители икону «Рождество Христово». Эта писаная икона белорусского автора Андрея Щербинина отображает величайшее событие – приход на землю Сына Божьего в Вифлеемской пещере – Рождество Христово, праздник великого обновления мира, день спасения и всеобщей радости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»
В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок преподнес Президенту икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.
Кстати, в 2019 году монастырь в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы отметил 20-летие со дня основания. Строительство же храма в честь иконы Божией Матери «Державная» завершилось в 2007 году.
Корреспондент Кристина Федорович побывала в обители. Ее репортаж – вашему вниманию.
Кристина Федорович, корреспондент:
Многие люди едут именно сюда за свежим хлебом или за чаем, который обладает целебными свойствами. Для кого-то это место стало домом, а кто-то ищет здесь уединения от суеты мирской. Сложно поверить, что эта умиротворенность, изредка прерывающаяся звуком колоколов, находится фактически в центре Минска. Да и в Свято-Елисаветинском монастыре не скрывают: это словно отдельный город в городе.
«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня
Своей красотой и чудотворными святынями этот комплекс славится далеко за пределами столицы. Не мудрено: место-то чистое и величественное.
Анастасия Пархомчик, сестра милосердия:
Наш монастырь – это прежде всего семья, собранная Богом, и мы призваны служить Господу Богу и всем жителям нашего большого города.
Монахиня Мария (Литвинова):
В храме особо присутствие Божье, дома этого никак не найдешь. Кроме того, в храме исповедь, причастие. А что такое причастие? Напрямую идет соединение Бога и человека. Это же чудо! Чудо из чудес!
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«Без благословения вообще никуда выезжать нельзя». Как живут люди в монастыре – рассказывает монахиня
Новости Беларуси. Монахиня Мария (Литвинова) рассказала, как живут монахини в Свято-Елисаветинском монастыре и какой режим дня именно у нее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет
Монахиня Мария (Литвинова):
У меня день начинается с того, что я слышу будильник. Проснулся, будильник закрыл. Если это полуночница в 5.45, значит, мне надо встать в полпятого. После этого легкая зарядка, а после нее земные поклоны. Полуночница начинается в 5.45, длится 50 минут. После литургии завтрак, после завтрака – послушания.
В 14 часов в субботу и воскресенье у нас обед, в остальные дни – в час. Ужин – в 17.15. После ужина остается 30 минут, и в 18 часов вечерняя служба. Отбой у нас где-то в 23 часа.
Встречать праздник с близкими и друзьями или просто отъехать на 15 минут – без благословения здесь никуда.
Монахиня Мария (Литвинова):
Считается так по всем правилам: человек пришел в монастырь не для того, чтобы выезжать, встречать праздники с родными и так далее. Он отсекает все прошлое. Без благословения вообще никуда выезжать нельзя. Тут совершенно другие законы и другие результаты от исполнения этих законов. Это надо понимать и понимать, что это правильно для монастыря и для жизни монашествующих людей в монастыре это абсолютная правильность.
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