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Семен Шапиро в Логойске провел прием граждан

02.02.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Злободневные вопросы и личные просьбы. Очередной прием граждан председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел в Логойске.

Губернатор рассмотрел шесть обращений.

Среди них и вопрос ведения фермерского хозяйства, и капитального ремонта жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Не обошлось и без традиционных соседских войн, и коммунальных проблем. Почему мощностей модернизированной котельной не хватает отдельным жителям Плещениц? И на что нужно обратить внимание профессиональным обвинителям? Подробнее в сюжете.

Семён Шапиро в Логойске провел прием граждан

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