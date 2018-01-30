﻿ Сенько рассказал об экспериментах белорусских таможенников, которые помогают ускорить оформление грузов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Сенько рассказал об экспериментах белорусских таможенников, которые помогают ускорить оформление грузов

30.01.2018 - 17:52

Новости Беларуси. 30 января прошла встреча Александра Лукашенко с главой Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава комитета рассказал об экспериментах, которые провели белорусские таможенники.

Все они помогают ускорить процессы оформления грузов. Внедрение автоматических систем будет продолжено. В 2017 году через них прошло более 90 тысяч партий товаров.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Если переводить это на работу какого-нибудь пункта пропуска, в частности, Козловичи, то пункт пропуска не работал бы два месяца. Полностью можно было бы освободить от работы должностных лиц, и это произошло за счет того, что появилось автоматическое оформление.

Этот эксперимент мы будем расширять дальше, а высвободившееся силы и средства будем направлять на более интеллектуальные решения вопросов – там, где должен человек принимать решения по оценке тех таможенных документов, которые нам поступают на рассмотрение.

Бизнес положительно оценил эти результаты работы.

В бюджет поступило на 412 миллионов долларов или на 12 процентов больше таможенных платежей, чем годом ранее. Это свидетельство и активизации работы бизнеса. Уклонений от уплаты напротив стало меньше. Также белорусские таможенники за год изъяли более тонны тяжелых наркотиков. При чем крупные партии направлялись в Россию.

Сотрудничество с Россией в таможенной сфере и конфискация санкционной продукции. Какие вопросы обсудили Лукашенко и Сенько

Сенько рассказал об экспериментах белорусских таможенников, которые помогают ускорить оформление грузов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз
Каждый рубль, потраченный на содержание таможни, окупился в 69 раз
Какие появились нововведения в новом Таможенном кодексе?
Технология электронного декларирования, автоматический выпуск товаров. Рассказываем, что изменилось с новым Таможенным кодексом ЕАЭС
Таможенный кодекс ЕАЭС начал действовать в Беларуси 1 января 2018 года
Таможенный кодекс ЕАЭС начал действовать в Беларуси 1 января 2018 года
Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей
Старинные книги из Франции и Англии изъяли белорусские таможенники на границе с Польшей
Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза
Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза
Что изменится на белорусской границе с 1 января 2018 года – после вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС
Что изменится на белорусской границе с 1 января 2018 года – после вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС
Юрий Сенько: Россия изъяла в 3,5 раза меньше товаров, чем белорусские правоохранительные органы
Юрий Сенько: Россия изъяла в 3,5 раза меньше товаров, чем белорусские правоохранительные органы
«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько
«Работа таможенных органов – прежде всего, автоматизация на границе»: Александр Лукашенко на встрече с главой таможенного комитета Юрием Сенько
Все новости по теме Таможня Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru