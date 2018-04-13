Сергеев о чемпионате Беларуси по боксу: «Соответствует уровню, который будет предъявляться к соревнованиям самого высокого ранга»

Новости Беларуси. В эти дни во Дворце спорта «Уручье» не прекращаются бои. Причина тому – чемпионат Беларуси по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прошли финалы у женщин. Большую часть медалей увезут с собой представительницы Гомельской области.

Сергей Сергеев, главный судья чемпионата Беларуси по боксу:

Гомельская область в женском боксе лидер у нас. Пока бесспорный, но, тем не менее, серьезную конкуренцию им уже могут составить команды Минска и других регионов, которые так же готовят девушек. Они не собираются так просто отдавать медали, которые сейчас вручали.

Также сегодня в рамках национального турнира начнется второй этап международного семинара для тренеров и судей. Передача опыта, приобретение новых знаний – все для того, чтобы достойно провести континентальное первенство 2019 года.

Сергей Сергеев:

Соревнования проходят на месте, где будут проводиться Европейские игры. Поэтому отношение, подготовка – как организаторов, так и боксеров – соответствует уровню, который будет предъявляться к соревнованиям самого высокого ранга.

Чемпионат страны по боксу продлится до субботы.