﻿ Сергеев о чемпионате Беларуси по боксу: «Соответствует уровню, который будет предъявляться к соревнованиям самого высокого ранга» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Сергеев о чемпионате Беларуси по боксу: «Соответствует уровню, который будет предъявляться к соревнованиям самого высокого ранга»

13.04.2018 - 14:00

Новости Беларуси. В эти дни во Дворце спорта «Уручье» не прекращаются бои. Причина тому – чемпионат Беларуси по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прошли финалы у женщин. Большую часть медалей увезут с собой представительницы Гомельской области.

Сергей Сергеев, главный судья чемпионата Беларуси по боксу:
Гомельская область в женском боксе лидер у нас. Пока бесспорный, но, тем не менее, серьезную конкуренцию им уже могут составить команды Минска и других регионов, которые так же готовят девушек. Они не собираются так просто отдавать медали, которые сейчас вручали.

Также сегодня в рамках национального турнира начнется второй этап международного семинара для тренеров и судей. Передача опыта, приобретение новых знаний – все для того, чтобы достойно провести континентальное первенство 2019 года.

Сергей Сергеев:
Соревнования проходят на месте, где будут проводиться Европейские игры. Поэтому отношение, подготовка – как организаторов, так и боксеров – соответствует уровню, который будет предъявляться к соревнованиям самого высокого ранга.

Чемпионат страны по боксу продлится до субботы.

Сергеев о чемпионате Беларуси по боксу: «Соответствует уровню, который будет предъявляться к соревнованиям самого высокого ранга»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Женский бокс: для здоровья, хорошего тонуса и самообороны
Екатерина Вандарьева, чемпионка мира по тайскому боксу
Екатерина Вандарьева, первая красавица тайского бокса: Когда вхожу в ринг, становлюсь спортсменом с какой-то долей жестокости
Тайский бокс
Чем тайский бокс может быть полезен именно для девушек?
Оздоровительный бокс
Оздоровительный бокс в Минске для женщин - мужчины будут в восторге
Все новости по теме Женский бокс
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru