﻿ Сергей Лавров: «Что касается «Восточного партнерства», мы никогда никого не учим жизни» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Сергей Лавров: «Что касается «Восточного партнерства», мы никогда никого не учим жизни»

02.12.2017 - 21:46

Большое интервью главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова программе «Картина мира». На неделе министр иностранных дел РФ рассказал Юрию Козитяко том, почему не стоит сравнивать ОДКБ с НАТО, прокомментировал ядерную политику Северной Кореи и поделился, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу-2018.

Лавров о ракетах КНДР, ОДКБ и НАТО и Олимпиаде-2018. Большое интервью «Картине мира»

Сергей Лавров о НАТО: «Они пытались уже ставить всех наших соседей перед выбором – либо вы с Россией, либо вы с Западом»

Лавров: «Мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать Восточное партнерство в антироссийских целях»

Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР

ОИ-2018 в Южной Корее состоится? Мнение министра иностранных дел РФ

За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?

Сергей Лавров: «Что касается «Восточного партнерства», мы никогда никого не учим жизни»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лавров о ракетах КНДР, ОДКБ и НАТО и Олимпиаде-2018. Большое интервью «Картине мира»
Лавров о ракетах КНДР, ОДКБ и НАТО и Олимпиаде-2018. Большое интервью «Картине мира»
Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР
Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР
Сергей Лавров: мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег
Лавров: «Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег»
Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных с ШОС проектах
Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных с ШОС проектах
Toru Hanai/Reuters
Газета.ru. Все запущено: куда долетят ракеты Кима
Что будут обсуждать на заседании Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске
Что будут обсуждать на заседании Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске
На заседании в формате «16+1» в Будапеште Андрей Кобяков предложил использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии
На заседании в формате «16+1» в Будапеште Андрей Кобяков предложил использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии
Президент Беларуси: Перед нами не надо ставить вопросы – «Вы с кем?»
Президент Беларуси: Перед нами не надо ставить вопросы – «Вы с кем?»
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru