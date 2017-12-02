Сергей Лавров: «Что касается «Восточного партнерства», мы никогда никого не учим жизни»

Большое интервью главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова программе «Картина мира». На неделе министр иностранных дел РФ рассказал Юрию Козитяко том, почему не стоит сравнивать ОДКБ с НАТО, прокомментировал ядерную политику Северной Кореи и поделился, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу-2018.

Лавров о ракетах КНДР, ОДКБ и НАТО и Олимпиаде-2018. Большое интервью «Картине мира»

Сергей Лавров о НАТО: «Они пытались уже ставить всех наших соседей перед выбором – либо вы с Россией, либо вы с Западом»

Лавров: «Мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать Восточное партнерство в антироссийских целях»

Есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына: Лавров о политике США в отношении КНДР

ОИ-2018 в Южной Корее состоится? Мнение министра иностранных дел РФ

За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?