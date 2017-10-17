Сергей Нарышкин: У нас уникальный формат взаимодействия спецслужб, который говорит о доверительных отношениях

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает успешное сотрудничество разведслужб Беларуси и России по защите национальных интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы безопасности Президент обсудил с директором службы внешней разведки России. С октября прошлого года её возглавляет Сергей Нарышкин. Он также известен как опытный политик. Долгое время работал в аппарате Правительства, был Руководителем Администрации Президента Российской Федерации и председателем Госдумы. Нарышкин хорошо знаком с развитием белорусско-российского диалога. И всегда поддерживал формат Союзного государства. Сегодня интеграция успешно развивается в экономической, социальной, культурной областях, в сфере обороны и безопасности. Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за то внимание, которое он всегда уделял становлению и укреплению Союзного государства, а также за сегодняшнее сотрудничество разведслужб Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встретиться как с хорошим другом, с которыми мы немало работали в плане создания и укрепления нашего Союзного государства. Вы являетесь, как у нас говорят, ярым сторонником и приверженцем такой формы существования наших братских государств. Я это очень ценю. Вы возглавляете структуру очень важную. Скрывать тут нечего, мы в теснейшем контакте работаем. Я информирован постоянно по всем этим вопросам. Я благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб по защите наших интересов.

Скрывать опять же здесь нечего, хотя это непубличная организация. Мы защищаем интересы наших государств и наших народов, так как и все специальные службы в любом государстве. Но тем не менее есть вопросы – по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите наших интересов. У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы.

Сегодня в Минске проходит заседание коллегий комитета государственной безопасности Беларуси и Службы внешней разведки России. Как отметил Сергей Нарышкин это уникальный формат взаимодействия двух спецслужб, который говорит о доверительных отношениях.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки Российской Федерации:

Мы союзники, находимся в одном бою на политическом союзе. Поэтому просто обязаны работать вместе. Вопросы взаимодействия сегодня с Александром Григорьевичем обсудили. Александр Григорьевич Лукашенко, Владимир Владимирович Путин поддерживают самое тесное сотрудничество двух спецслужб. И понятно почему, между нашими двумя странами общие угрозы – международный терроризм, киберпреступность, информационная преступность.