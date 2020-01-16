Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался
Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы остаемся третьими в генерале. Остался один день, не будем ничего загадывать, но просто последний рывок остался.
Напомним, «Дакар» впервые проходит на Ближнем Востоке. На старт в этом году вышел 351 экипаж, из которых 47 представлен грузовиками.
От Беларуси сразу три экипажа, причем команда Вязовича идёт третьей в генеральной классификации. Станем ли мы призёрами «Дакара», узнаем уже 17 января. Финиширует ралли-рейд в Киддии.
Стартовал 11-й этап ралли «Дакар-2020». Это самые экстремальные дюны Саудовской Аравии
Новости Беларуси. 16 января стартовал 11-й этап ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это обратная дорога из Шубайта в Харад.
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О сложности спецучастка говорят цифры: 10 % трассы – грунтовое покрытие, а остальные 90 % – это пески и дюны. Причем первые 80 километров из 379 – самые экстремальные и труднопроходимые дюны Саудовской Аравии.
Напомним, накануне на 10-м этапе пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить. И вот сегодня – вторая попытка гонщиков.
Вязович о том, как чуть не перевернулся на девятом этапе «Дакар-2020»: самый опасный момент в гонке