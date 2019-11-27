Сергей Вязович: «Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре»
Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в истории соревнований маршрут пройдет по территории Саудовской Аравии, а белорусская команда презентует совершенно новый автомобиль.
«Это большая отдушина для меня». Сергей Вязович рассказал о своём хобби
Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали и вот теперь готовы проверить в боевых условиях.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Автомобилем мы остались очень довольны, он оказался очень конкурентоспособным. Впервые автомобиль марки МАЗ такой конфигурации выступит на «Дакаре».
Главное отличие – это компоновка, смещение кабины к центру автомобиля, коробка автомат в первый раз в нем опробована. И общая масса автомобиля снижена практически до минимально возможной, что позволяет намного легче управлять автомобилем и довольно комфортно переносить все неровности самим экипажем.
Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»
Самая экстремальная гонка в мире. Белорусские автомобили отправятся в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре-2020»
Новости Беларуси. Чуть больше месяца остается до старта самой популярной и экстремальной гонки в мире «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 января экипажи, в том числе и белорусская команда, стартуют из Джедды и финишируют 17 января в Аль-Кидди. Гонка впервые в ее истории пройдет в Саудовской Аравии, а команда МАЗ попробует покорить «Дакар» на новом автомобиле. Его два года специально разрабатывали под условия гонки. Весь год машину тестировали и вот теперь готовы проверить в боевых условиях.
«Это та капсула, которая должна остаться неизменной при аварии». Как выглядит изнутри кабина «МАЗа» для «Дакара»
27 ноября техника из Минска отправится к месту старта гонки. За ходом событий вместе с вами мы будем следить в новостях на нашем канале – СТВ стал информационным спонсором кампании.
Напомним, протяженность маршрута – более 9 тысяч километров, гонка разделена на 12 этапов.
Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»