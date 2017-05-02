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2 рубля и 30 копеек – стоимость сдачи одного предмета ЦТ в 2017 году

02.05.2017 - 18:36

Новости Беларуси. Месяц, чтобы определиться, куда поступать. В Беларуси началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование.

Сдача одного предмета обойдется выпускникам в 2 рубля 30 копеек.

Всего в стране открыто более 40 пунктов регистрации. Правила приема в ВУЗы остались те же, что и в 2016 году. Правда, появились и дополнительные возможности. Например, для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине предусмотрены три резервных дня.

Также сдать теперь можно не три, а четыре экзамена.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Основные изменения направлены на то, чтобы увеличить выбор абитуриента, улучшить возможности для правильного выбора своего профессионального будущего. Сертификаты, которые будут получены в 2017 году, могут быть использованы для поступления и в 2018 году.

Подать документы абитуриенты могут вплоть до начала лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым испытанием для будущих студентов станет тест по белорусскому языку, который пройдет 12 июня.

Сертификаты ЦТ 2017 года можно будет использовать для поступления и в 2018 году

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