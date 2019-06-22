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«Сейчас самое опасное на нашем пути»: как журналисты СТВ вплавь добираются до выездной студии

22.06.2019 - 19:50

Новости Беларуси. Специально ко вторым Европейским играм «Столичное телевидение» устроило настоящий заплыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы успешно финишировать в прямом эфире, до выездной студии наши съемочные группы добирались в прямом смысле вплавь. О закулисье работы на речной флотилии корреспондент Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Сегодня движение в центре города затруднено. Через Коммунистическую, где находится наш телецентр, пролегает маршрут велогонки. Чтобы добраться до телевизионного центра, который располагается в кинотеатре «Москва» возле Дворца спорта, мы используем свою речную флотилию.

Свислочь нынче в разливе, но такие преграды телевизионщикам не помеха. Зато точно не сядем на мель, чего не скажешь о транспортных артериях – здесь можно уткнуться в пробку. Пускай журналиста ноги кормят, а вот наши телеоператоры с 30-килограммовым арсеналом в руках (и это облегченный комплект) в лабиринтах ограждений может и побегают, но оперативность явно пострадает.

Анастасия Дехтяр:
Сейчас самое опасное на нашем пути. Мы будем проплывать под мостом. Его высота минимальна, придется пригнуться.

С ветерком! Катер с алым флагом СТВ будет курсировать по водной глади несколько дней, чтобы съемочные группы без промедления доставляли зрителям самую свежую информацию.

Буквально вплыла в прямой эфир – и это событие для белорусского телевидения беспрецедентное – наш корреспондент Яна Шипко. На связь со студией в одном из дневных выпусков она вышла прямо с борта судна.

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Речной путь на моторке длится порядка трех минут. Для сравнения: сегодня время пути на авто со всеми ребусами дорожных объездов занимает едва ли не в 10 раз дольше. Ну и, признаться, адреналин заряжает в работе.

Анастасия Дехтяр:
Чего не сделаешь для удачного ракурса и прямого эфира.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр
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