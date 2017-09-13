Сфотографировала свою карточку с двух сторон и отправила ему: реально ли привлечь интернет-мошенников к ответу?

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи, когда пользователи социальных сетей попадают в сети жуликов и теряют собственные деньги. Схем множество – это и просьбы о финансовой помощи, и выигрыши в лотерею, и предложения заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее распространенная схема мошенничества – это когда злоумышленник взламывает аккаунт, получает доступ к личным страницам людей в соцсетях, а потом от их имени обращается к их же знакомым и просит помочь. Одни якобы попали за границей в непростую ситуацию, у других закончились деньги на телефоне… Но больше всего мошенников интересуют реквизиты банковских платежных карточек. Чтобы их получить, они идут на различные ухищрения. Могилевчанку Ирину от имени хорошего знакомого попросили воспользоваться ее карточкой. Якобы срок действия его карты завершается, а вот-вот должны поступить деньги.

Ирина, потерпевшая:

Я согласилась, сфотографировала свою карточку с двух сторон и отправила ему. Через какое-то время мне стали приходить СМС о том, что с моей карточки списываются деньги, в общей суме на 160 белорусских рублей.

Я обратилась в банк, заблокировала карточку и написала заявление в милицию.

Чтобы злоумышленник мог воспользоваться чужими деньгами, ему достаточно знать лишь номер карты, срок действия и код на обратной стороне рядом с магнитной полосой. С такой информацией можно делать переводы и совершать покупки в интернет-магазинах. Минимальная сумма, которую похитили злоумышленники – 1 рубль, максимальная – 1400 рублей. Количество потерпевших растет с каждым днем.

Как установили правоохранители, IP-адреса злоумышленников в основном ведут в Россию.

Андрей Никитин, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома:

Данные факты не единичные. Злоумышленники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Также направлялись уголовные дела на территорию Российской Федерации для привлечения их к уголовной ответственности.

Злоумышленникам за данные действия белорусским законодательством предусмотрено лишение свободы вплоть до 15 лет.

С начала 2017 года в Могилевской области возбуждено 11 уголовных дел по подобным фактам мошенничества. Правоохранители предупреждают: всегда будьте настороже, если в интернете у вас просят денег или обращаются с заманчивыми предложениями.