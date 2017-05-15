Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: распространился почти на 50 квадратных метров

Новости Беларуси. Как могли сгореть целых три гаража на улице Выготского?
Григорий Азаренок, СТВ:
Большой огонь. В этих гаражах 15 мая по улице Выготского разгорелся пожар.
Огонь распространился почти на 50 квадратных метрах.
Спасатели прибыли оперативно, однако сохранить имущество, находившееся в гараже, не удалось – даже крыша полностью сгорела. При этом огонь успел перекинуться и на две соседние кровли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виталий Дембовский, заместитель начальника МГУ МЧС:
Причина пожара устанавливается, однако я еще раз хочу напомнить, что ни в коем случае не стоит превращать свой гараж в склад, хранить там в большом количестве легковоспламеняющиеся вещества и материалы.