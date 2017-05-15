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Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: распространился почти на 50 квадратных метров

15.05.2017 - 22:44

Новости Беларуси. Как могли сгореть целых три гаража на улице Выготского?

Григорий Азаренок, СТВ:
Большой огонь. В этих гаражах 15 мая по улице Выготского разгорелся пожар.

Огонь распространился почти на  50 квадратных метрах.

Спасатели прибыли оперативно, однако сохранить имущество, находившееся в гараже, не удалось – даже крыша полностью сгорела. При этом огонь успел перекинуться и на две соседние кровли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, заместитель начальника МГУ МЧС:
Причина пожара устанавливается, однако я еще раз хочу напомнить, что ни в коем случае не стоит превращать свой гараж в склад, хранить там в большом количестве легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: распространился почти на 50 квадратных метров
Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: распространился почти на 50 квадратных метров
Фото. Сгорел гараж на улице Выготского в Минске: распространился почти на 50 квадратных метров

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