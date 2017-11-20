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В Жодино начали планировать новый вид городского парка: Александр Лукашенко поручил привести город в порядок

20.11.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Город будущего. Жодино будет менять облик. Такое поручение, в частности, дал глава государства Александр Лукашенко во время недавней поездки в Борисовский район. Крупный промышленный центр страны должен быть приведен в порядок. Над этим будут работать архитекторы и строители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже сегодня здесь начали планировать новый вид городского парка. Летом вдоль проспекта Мира местные власти устроили три зоны отдыха с тематическим наполнением: шахматной зоной, сухим фонтаном и световыми деревьями.

Креативный проект помогают развивать студенты БНТУ. Будущая реконструкция коснется приблизительно два гектара зеленой зоны.

К концу декабря студенты архитектурного факультета Технологического университета должны представить свои проекты на рассмотрение исполкома, а уже летом лучшие идеи воплотят в жизнь.

В Жодино начали планировать новый вид городского парка: Александр Лукашенко поручил привести город в порядок

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