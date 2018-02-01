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Шамко рассказал о повышении зарплаты тренерам, планах Минспорта и подготовке ко II Евроиграм

01.02.2018 - 01:33

Новости Беларуси. В Университете физкультуры прошло заседание коллегии Министерства спорта и туризма, в котором приняли участие более 600 разноплановых специалистов со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Здесь были подведены итоги работы отрасли за 2017 год и определены основные направления на будущее. Приоритетным вектором работы министерства будет подготовка ко вторым Европейским играм, которые стартуют в Минске в июне 2019. Кроме того, чиновники сосредоточат внимание на проблемах смены поколений и перехода из юниорского спорта во взрослый. На повестке дня остро стоит и вопрос материальной мотивации тренеров, особенно детских.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси:
Провели работу по повышению стимулов в спорте высших достижений. В текущем году завершим эту работу, она уже начата, для поднятия заработной платы спортивного резерва (это наши тренеры, которые готовят детей в спортивных школах).

С середины этого года мы в новом формате начнем осуществлять свою деятельность. Безусловно, задачи, которые стоят перед министерством, будут основаны на подготовке нашей страны к Европейским играм. В прошлом году такая работа была начата, она сегодня находится в активной фазе.

Текущий год будет ударным таким, я бы сказал, потому что очень много должно быть решено вопросов, начиная от организационных, заканчивая техническими.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Выстраиваются ориентиры на будущее. Считаю, что такое мероприятие очень важно – оно в целом определяет стратегию. Вектора, по которым нужно работать, направляться для того, чтобы достичь самого главного – результативного выступления на Олимпийских играх.

За 2017 год нашими спортсменами на чемпионатах и кубках мира и Европы было завоевано 647 медалей, из которых 177 – наивысшей пробы. На 2018 год Министерство спорта и туризма определило 22 приоритетных вида, которые уже зарекомендовали себя как медалеемкие.

Шамко рассказал о повышении зарплаты тренерам, планах Минспорта и подготовке ко II Евроиграм

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