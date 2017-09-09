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Шары взмыли на День города: как это было

09.09.2017 - 22:51

Новости Беларуси. Лучшие пилоты из семи стран вышли на городскую орбиту, чтобы передать белорусской столице юбилейный привет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шары взмыли на День города: как это было
Шары взмыли на День города: как это было
Фото. Шары взмыли на День города: как это было
Шары взмыли на День города: как это было
Фото. Шары взмыли на День города: как это было
Шары взмыли на День города: как это было
Фото. Шары взмыли на День города: как это было
Шары взмыли на День города: как это было
Фото. Шары взмыли на День города: как это было

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