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Щелкунчик, мадам Баттерфляй и Король мышей: конкурс на лучшую елочную игрушку прошел в Большом театре

04.01.2018 - 19:05

Новости Беларуси. Щелкунчик, мадам Баттерфляй и Король мышей из подручных материалов. В Большом театре подвели итоги семейного конкурса «Новогодняя театральная игрушка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последний месяц в театре собрали более 100 уникальных поделок от минчан и жителей регионов. Персонажи любимых спектаклей украсили главную елку театра. Самой популярной игрушкой стал Щелкунчик. Награждение победителей сопровождалось праздничной программой. И каждый получил билет на представление. 

Светлана Казюлина, заместитель генерального директора Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Игрушки были выполнены из разных материалов: стекло, пластик, уникальная технология выполнения из ваты, которая относит свои корни еще к 19 веку. Нам очень радостно, что в 2018 году абсолютна вся Беларусь, со всех уголков нашей страны пришли игрушки. 118 семей приняло участие.

Катя, участница конкурса:
Мне нравится очень Джультетта, я решила ее делать из ткани и других материалов. Моя номинация «Лучшая балетная игрушка».

Конкурс на лучшую елочную игрушку проводится в Большом театре в 4 раз. Добрая традиция не только приобщает к искусству, но и дарит радость тем, кто нуждается в ней немного больше других.

В канун Рождества все поделки красиво упакуют и подарят детям одной из столичных школ-интернатов Минска.

Щелкунчик, мадам Баттерфляй и Король мышей: конкурс на лучшую елочную игрушку прошел в Большом театре

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